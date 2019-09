Há uma contagem simples que diz bastante sobre o debate realizado esta noite na SIC entre Assunção Cristas e Rui Rio, respetivamente líderes do CDS-PP e do PSD. Num debate de 30 minutos, cujo tempo se repartiu de forma equitativa com 15 minutos a cada interlocutor, Assunção Cristas referiu-se por 20 vezes à “baixa de impostos” ou a expressões associadas que remetiam para a “prioridade” que o CDS atribui ao tema. Começou aos 39 segundos de debate e foi por aí fora mesmo quase até ao fimzinho quando, ao esquivar-se da pergunta que a colocou no momento mais espinhoso de todo o debate – já lá vamos – Cristas fez a chamada fuga em frente, recapitulou o “sentido” de votar no CDS e aproveitou para dizer que a Cecília Meireles, deputada e dirigente do seu partido, caberá travar a luta para “baixar impostos”.

Ao invés, Rui Rio não trazia uma mensagem clara ou, será mais justo dizer assim, uma ideia pré-definida que estivesse determinado a vincar em qualquer oportunidade. As repetições aconteceram mais pelo fluxo da conversa do que por um prévio alinhamento. E nelas Rui Rio foi igual a si próprio, talvez o mais igual tenha mesmo sido quando se recusou a assumir a atuação do PSD no dossier dos professores como um erro - “aquilo que fizemos na altura está perfeitíssimo” – ainda que reconhecesse que foi precisamente esse o episódio “determinante para o resultado das europeias”.

“Espelho meu, quem é mais líder da oposição do que eu”

Clara de Sousa deu o tiro de partida com a questão “espelho meu, quem é mais líder da oposição do que eu”. Um pretexto perfeito para fazer o teste do algodão às relações entre os dois líderes partidários e às possibilidades futuras. Não eram esperadas surpresas e se as houvesse, o primeiro resumo da entrevista a Rui Rio que a agência Lusa enviou às redações na manhã desta quinta feira, horas antes do debate, matava qualquer expectativa de discussão mais acalorada. Nela, Rio aludia a “aqui ou acolá uma ou outra diferença” e o debate da noite foi fiel a essa definição. Uma coisa aqui e uma coisa acolá e 20 referências a baixas de impostos pela líder centrista.

A entrevista da manhã não fez Clara de Sousa, a moderadora de serviço no debate de ontem, perder o ânimo na pergunta e na insistência.

“Mas continua a querer ser primeira-ministra?”, questionou a Assunção Cristas.

“Mal de nós se o CDS não se quisesse posicionar como o melhor possível, como aliás creio que todos na sua área de atividade; a SIC também quer ser líder de audiências”. Assim e com um sorriso.

Então e o que pensa das vezes em que o CDS chamou ao PSD partido-socorro do PS, partido de colaboração, tentou a jornalista junto de Rui Rio.

Seguiu-se uma longa enumeração: “Constituímos uma alternativa à esquerda com o Dr. Francisco Sá Carneiro, voltámos a fazê-lo com o Dr. Durão Barroso, fizemos com o Dr. Passos Coelho, eu mesmo quando estive na autarquia do Porto foi com o CDS e quando ganhei a minha primeira eleição na vida que foi na associação de estudantes da Faculdade de Economia do Porto ...”. E mais sorrisos.

"A oposição que eu faço em 2018 é diferente da oposição que eu faço em 2019"