Nesta performance artística, patente na Flashpoint Gallery desde dia 1 de fevereiro, figura uma mulher parecida com Ivanka Trump, filha de Donald Trump, que, durante duas horas, está incumbida de aspirar com um sorriso na cara as migalhas de pão que são fornecidas ao público para atirar para a carpete da sala.

Ivanka Trump já reagiu a esta performance artística através da rede social Twitter, dizendo que “as mulheres podem escolher mandar-se abaixo umas às outras ou elevarem-se entre si. Eu escolho a segunda”, tendo também partilhado uma notícia assinada pelo website The Hill sobre a iniciativa.

Também os irmãos de Ivanka, Donald Trump Jr. e Eric, criticaram “Ivanka Vacuuming”: o primeiro escreveu que é “triste, mas não surpreendente, ver ‘feministas’ auto professadas a fazer ataques sexistas contra Ivanka Trump. No seu mundo lunático, o sexismo é OK se magoar os seus inimigos políticos”; o segundo lembrou no canal de televisão Fox News que a irmã é “uma mulher poderosa que já fez mais pelas mulheres que provavelmente qualquer outra pessoa em Washington DC.”

Responsabilidade da organização CulturalDC, a instituição defende que esta performance não é exclusivamente sobre Ivanka e que não representa “um só sentimento, relação ou ponto de vista de acordo com esta forma feminina poderosa e sexualizada.” A diretora executiva da CulturalDC, Kristi Maiselman, disse que a instituição se pautava por apresentar “instalações intemporais e desafiantes como esta”.

Jennifer Rubell também respondeu à crítica da conselheira de estado norte-americana, comentando o próprio tweet de Ivanka ao convidá-la a “ver a peça e formar a sua própria resposta. Ficaria feliz em proporcioná-lo para que o fizesse sozinha sem nenhum do circo mediático que se formou. Não estamos a mandar ninguém abaixo. A explorar assuntos complicados com que todos nos importamos.”

A responsável pela perfomance, numa nota partilhada no website da CulturalDC, já tinha referido que o interessante para si na peça é a dinâmica de poder. "Eis o que é complicado: nós gostamos de atirar as migalhas para que a Ivanka as aspire. Essa é a verdade crua no cerne deste trabalho. É divertido, é prazeroso, faz-nos sentir poderosos e queremos fazê-lo mais vezes", disse Rubell, acrescentando que "gostamos de ter o poder de levar a uma resposta específica."