Uma orquídea "fantasma" que cresce na escuridão completa em Madagáscar, uma planta de tabaco que prende insetos na Austrália e uma flor de "fogo de artifício explosivo" na ilha de Bornéu estão entre as novas espécies nomeadas pelos cientistas no último ano, conta o The Guardian.

Por sua vez, uma nova árvore da família ylang-ylang é a primeira a ser baptizada em 2022, em homenagem ao ator e ambientalista Leonardo DiCaprio, que fez campanha para revogar uma concessão de exploração madeireira que ameaçava a árvore africana, encontrada nos Camarões, que apresenta flores amarelas brilhantes no seu tronco.

Estas plantas estão entre as 205 novas espécies nomeadas em 2021 pelos cientistas do Royal Botanic Gardens e pelos seus colaboradores em todo o mundo. Todas elas são partes vitais da biodiversidade do planeta e algumas podem fornecer alimentos e medicamentos — mas algumas estão já extintas na natureza e outras são ameaçadas pela destruição de florestas, pela expansão das plantações de óleo de palma e pela exploração mineira.

No total, existem 400.000 espécies de plantas nomeadas e duas em cada cinco estão ameaçadas de extinção. Os cientistas têm vindo a referir que está em curso uma corrida contra o tempo, para identificar novas plantas antes que desapareçam para sempre.