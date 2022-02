O mercado imobiliário tem vindo a mudar e, hoje em dia, é normal ver em cidades como Londres “mini-apartamentos” com poucos metros quadrados a custar milhares de euros.

É o caso de um apartamento em Lower Clapton, a leste da capital britânica, que, com 7 metros quadrados, apenas tem espaço para uma cama, um micro-ondas, uma mesa dobrável, uma casa de banho com chuveiro e uma sanita e algum armazenamento. Assim, este novo modelo de habitação não possibilita ter cozinha nem muito espaço para decorações ou guardar equipamentos de diversa ordem, escreve o The Guardian.

Apesar do espaço reduzido, o preço mínimo do apartamento mais pequeno de Londres está fixado no valor de 50 mil libras (cerca de 60 mil euros) e espera-se uma valorização futura.

De acordo com o jornal britânico, o apartamento é um exemplo do que os especialistas dizem ser um fenómeno crescente de casas minúsculas, impulsionado pela inflação do mercado imobiliário.

Uma vez que a renda que o inquilino paga para viver no “mini-apartamento” é de 800 libras por mês (cerca de 960 euros), o proprietário já conseguiu recuperar o investimento feito. O atual inquilino apenas usa o espaço uma a duas noites por semana — para ficar perto do local do trabalho.

Apesar de o valor mínimo pedido pelo pequeno apartamento, que está à venda, ser muito abaixo do depósito médio de 150 mil euros para compradores pela primeira vez em Londres, que o banco Halifax calculou, Neal Hudson, analista de habitação lança um alerta: quem compra uma casa pela primeira vez deve saber que não é sustentável viver num apartamento minúsculo a longo prazo. Além disso, se no futuro não o conseguirem vender, podem ficar presos ao imóvel.

O custo da habitação em Londres

O custo por habitação depende da localização e, no Reino Unido, isso é um facto inegável. Segundo o Statista Research Department, num artigo publicado a 12 de janeiro de 2022, o preço médio das casas em Londres, em 2021, era cerca do dobro da média nacional do Reino Unido: mais de 515 libras (615 mil euros).

Já em Kensington e Chelsea, a casa média custaria perto de dois milhões de euros. No outro extremo da escala, uma casa em Barking e Dagenham custaria cerca de um quarto do valor.

Segundo dados divulgados pelo governo britânico, o Reino Unido tem acompanhado a inflação do mercado imobiliário. O valor percentual da média do custo de casas subiu 13.3% no ano passado, ou seja, o valor médio de preço das casas em todo o país atingiu cerca de 314 mil euros por apartamento.