Foram 20 partidos e uma coligação e no final ganhou o PS, com 36,65% dos votos. Como era esperado, a noite eleitoral foi pautada pela alegria dos vencedores e a dor dos derrotados. Veja as imagens que marcaram a noite em que se ficou a saber quem serão os 230 deputados que vão representar Portugal na Assembleia da República — sendo de destacar os três estreantes no hemiciclo.



















Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.