Questionado sobre como a UE, cuja influência no Afeganistão é limitada, poderia impulsionar as conversações, Kobia sugeriu que os talibã pudessem voltar ao poder “de uma forma ou de outra”.

“Um cessar-fogo seria uma garantia, uma promessa de boa vontade e uma boa preparação para a normalização dessas relações”, acrescentou.

O Afeganistão registou um número sem precedentes de vítimas civis no terceiro trimestre deste ano, com 1.174 mortos, de acordo com um relatório da ONU divulgado na quinta-feira.

Na sexta-feira, um ataque a uma mesquita matou pelo menos 70 pessoas.