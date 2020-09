“A UNICEF está profundamente solidária com os refugiados e migrantes afetados pelo incêndio no campo de Moria, na Grécia, e está disponível para apoiar na resposta às necessidades urgentes de mais de 4.000 crianças, em particular das 407 crianças não acompanhadas e extremamente vulneráveis”, referiu a organização em comunicado enviado hoje.

Vários incêndios deflagraram às primeiras horas da madrugada de hoje no maior campo de refugiados na Grécia, em Moria, na ilha de Lesbos, levando milhares a fugir, de acordo com as autoridades.

O governo grego anunciou que vai declarar estado de emergência em Lesbos depois do fogo que destruiu praticamente todo o local e deixou cerca de 13.000 desabrigados.