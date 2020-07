A Unicef Portugal participou na formação da equipa técnica da Cruz Vermelha Portuguesa responsável pelo acolhimento das 25 crianças que agora chegam a Portugal.

A representação em Portugal da agência da ONU para a infância apelou para que seja considerada “uma integração de plenos direitos”, para que todas as crianças refugiadas e migrantes vindas da Grécia possam viver em segurança, em Portugal, após anos de fuga e incerteza.

“O princípio do superior interesse da criança deve ser a principal prioridade do seu acolhimento e integração na sociedade portuguesa”, sublinhou a organização.

A Unicef está neste momento a trabalhar para impedir a propagação do novo coronavírus entre as populações refugiadas e migrantes nas ilhas gregas e no continente europeu.

O trabalho inclui a aquisição de materiais essenciais, a promoção de práticas de higiene que ajudem a prevenir a propagação do vírus em abrigos, campos de refugiados e outros locais de alojamento, a elaboração de informação fidedigna para crianças sobre a covid-19, incluindo materiais que abordem o estigma e a discriminação.

A nível global, a Unicef tem a decorrer um pedido de 133 milhões de dólares para proteger as crianças vulneráveis e as famílias, incluindo crianças refugiadas e migrantes, na região da Europa e da Ásia Central, do impacto da pandemia global.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 538.000 mortos e infetou mais de 11,64 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.629 pessoas das 44.416 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.