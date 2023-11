Segundo informação enviada à agência Lusa pelo CHL, de que faz parte aquele hospital, as “obras terminaram no dia 15 de setembro”, estando a decorrer o “processo de recrutamento dos profissionais”.

“Os recursos humanos afetos a esta unidade serão 14 enfermeiros, 12 assistentes operacionais, dois técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica na área da Fisioterapia, um técnico superior de diagnóstico e terapêutica na área da Terapia Ocupacional e um técnico superior de diagnóstico e terapêutica na área da Terapia da Fala”, adiantou o CHL.

A criação da Unidade de Internamento de Cuidados de Convalescença do Hospital Distrital de Pombal foi um investimento de cerca de 950 mil euros, que “inclui obras e equipamentos”.

“Contou com o cofinanciamento de 500 mil euros no âmbito do Programa Portugal 2020 e com o apoio da Câmara Municipal de Pombal no valor até 208.321 euros”, referiu, esclarecendo que a “data de abertura ainda não está definida”.

Ainda de acordo com o CHL, “a nova unidade terá uma capacidade para 15 camas e é expectável o tratamento anual médio de 175 doentes”.

Em janeiro de 2022, o CHL anunciou a criação desta unidade, que tem como objetivo o “tratamento e supervisão clínica, continuada e intensiva, para cuidados clínicos de reabilitação, na sequência de internamento hospitalar, recorrência ou descompensação de processo crónico, que possibilite a recuperação e incremento da qualidade de vida dos doentes”.

Os trabalhos contemplaram a reconversão e adaptação de um piso no Hospital Distrital de Pombal, antigo internamento de Cirurgia Geral.

Na ocasião, o CHL fez saber que a nova valência trará “claros benefícios clínicos, já que estará localizada numa área geográfica sem resposta neste setor”.

O CHL, que integra também os hospitais de Santo André, em Leiria, e de Alcobaça, “tem no contexto do Serviço Nacional de Saúde como área de influência a correspondente aos concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Porto de Mós, Nazaré, Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Ansião, Alvaiázere, Ourém e parte dos concelhos de Alcobaça e Soure, servindo uma população de cerca de 400.000 habitantes".