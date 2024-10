A formação teve início no passado dia 26 de setembro e está inserida no Laboratório de Saúde do PRO_MOV, liderado pela CUF, em colaboração com o IEFP de Coimbra, que adaptaram os módulos formativos às tarefas desempenhadas em contexto real de trabalho. Ao longo dos sete meses de formação, três dos quais em contexto prático de trabalho em empresas reconhecidas na área da Saúde, os candidatos vão receber uma bolsa e subsídio de refeição, podendo acrescentar transporte, acolhimento e alojamento.

“É com entusiasmo que vemos a chegada do Laboratório da Saúde a Coimbra. A formação de requalificação oferece uma oportunidade única a pessoas, desempregadas, que procuram uma nova oportunidade profissional e que queiram iniciar um novo percurso na área da saúde. Os participantes vão adquirir competências atualizadas, alinhadas com as necessidades reais do setor, e realizar estágios em hospitais e clínicas da região, permitindo uma aproximação à realidade clínica e ajudando no seu regresso ao mercado de trabalho”, explica José Luís Carvalho, Diretor de Gestão de Pessoas da CUF, empresa líder do Laboratório da Saúde do PRO_MOV.

“Registo, com enorme satisfação, o arranque da primeira formação PRO_MOV, em Coimbra. O trabalho conjunto que o Município de Coimbra tem feito, em estreita articulação com diversos parceiros, está a transformar a imagem que Coimbra passa para o exterior e isso é e tem sido fundamental para atrair mais oportunidades como esta”, explica José Manuel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra.

Além do curso de ‘Auxiliar de Ação Médica’, o Laboratório de Saúde conta também com as formações de ‘Cuidador Geriátrico’ e ‘Analista Químico’. Todos os conteúdos curriculares são desenvolvidos pelo IEFP e por empresas reconhecidas do setor, com formadores qualificados, que garantem aos candidatos os conhecimentos mais adequados às funções exigidas e melhores condições de empregabilidade.