A informação sublinha que o modelo em que serão retomadas as atividades letivas foi definido seguindo as orientações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e que "todas as atividades presenciais obedecerão a regras rigorosas de segurança".

"As turmas deverão ser divididas em turnos que permitam um distanciamento físico adequado, sendo necessário o uso de máscara, havendo também a indicação de que sejam organizadas para decorrerem no menor número de dias possível", é acrescentado.

Segundo o referido, "os estudantes que justificadamente faltem a estas aulas terão acesso aos conteúdos digitais das mesmas" e "os alunos que não possam comparecer às avaliações presenciais (estrangeiros que regressaram aos seus países, estudantes provenientes dos Açores ou Madeira, ou outros que, justificadamente, não possam comparecer na UBI) serão avaliados à distância, num modelo a definir pelo docente".

A UBI também esclarece que os estágios serão retomados de acordo com as regras definidas pelas organizações onde decorre o estágio e que os exames vão decorrer ao longo de três semanas (entre os dias 01 e 20 de julho) para evitar aglomerações de alunos.

A UBI suspendeu as aulas presenciais no dia 16 de março, como medida preventiva contra a propagação da pandemia covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo anunciou hoje a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.