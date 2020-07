"A Física é uma ciência fundamental em áreas altamente tecnológicas e, por isso, este curso vai conferir conhecimentos aprofundados e abrangentes numa área que regista grande empregabilidade", refere a UBI em comunicado enviado à agência Lusa.

Aquela instituição com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco, especifica que a nova licenciatura estará já disponível para os candidatos nesta edição do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Citado na nota, o diretor do curso, Luís José Amoreira, salienta que os cursos de Física registam atualmente uma crescente procura por parte dos candidatos ao ensino superior, dada a "forte empregabilidade dos graduados", "não só junto das indústrias com intensa incorporação de tecnologia, mas também de empresas de ‘software’ de consultadoria e de análise de mercados e de riscos".

Luís José Amoreira acrescenta que o novo curso também vai "dar um contributo para adequar a oferta, que até agora tem estado concentrada exclusivamente nas universidades do litoral, a essa procura crescente dos estudantes".

Já o vice-reitor com a área do Ensino na UBI, João Canavilhas, destaca que o curso oferece mais uma alternativa para quem quer estudar no Interior e que "reforça a matriz científica da UBI ao apostar numa ciência fundamental".

"Tal como no caso da Matemática e Aplicações, aberto no ano passado, a abertura de Física é uma aposta numa das áreas com mais futuro no mercado de trabalho, uma vez que estes profissionais altamente qualificados têm uma área de atuação abrangente que vai da análise de risco no sistema financeiro até à cosmologia", acrescenta.

A informação destaca ainda que esta licenciatura está estruturada para os percursos de Física e de Física e Química, sendo que o "primeiro permite uma formação sólida e diversificada em Física e Matemática, contemplando um leque de opções como astrofísica ou aplicações médicas da Física, que permitem ao estudante dar expressão às suas preferências e ajustar a formação ao seu projeto académico".

"O segundo percurso dirige-se especificamente aos estudantes que pretendem continuar estudos em mestrados de formação de professores de Física e Química no ensino secundário" e esta opção assegura ao estudante os níveis de creditação em Física e em Química exigidos por lei para a inscrição nesses cursos.

A UBI também lembra que os cinco melhores candidatos que concorram para este curso ficam isentos do pagamento de propinas durante três anos, desde que tenham nota de ingresso superior a 14 valores.

Além disso, também haverá isenção do pagamento de propinas durante um ano para os cinco candidatos que fiquem nos lugares seguintes da seriação de ingresso.