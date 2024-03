“O objetivo é que possamos ter um espaço de reflexão com tempo. Termos a presença de um orador que tem tempo para articular algumas ideias em torno daquilo que são os desafios do projeto europeu. Tempo para debate com a plateia de uma forma mais ou menos fluida”, destacou.

O professor universitário e historiador Manuel Loff, o constitucionalista Pedro Bacelar Vasconcelos, a eurodeputada Marisa Matias e o docente e jornalista Francisco Sena Santos são os quatro convidados do ciclo de “Conversas sobre a Europa”, que terá lugar nos dias 06 e 13 de março e 10 e 17 de abril.

Em declarações à agência Lusa, a docente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Estudos Sociais explicou que o ciclo de conversas arranca na quarta-feira com Manuel Loff, que irá refletir sobre as questões da memória na construção da Europa.

“O desafio que lançámos ao professor Manuel Loff foi de recuperar a história oficial da Europa e a minha função, enquanto moderadora, será de o confrontar com histórias alternativas que ficam por fazer e que, no nosso entender, são essenciais para o futuro da construção europeia”, referiu.

Na semana seguinte, no dia 13 de março, Pedro Bacelar Vasconcelos irá debruçar-se sobre a cidadania no espaço europeu e sobre a importância das questões da justiça social na construção do projeto europeu.

“O desafio ao professor foi precisamente o de ele nos ajudar a pensar do ponto de vista da constitucionalização do projeto europeu, da relação entre as instituições e lei europeia e aquilo que é o dia-a-dia dos cidadãos nos diferentes estados-membros e, obviamente, particularmente de Portugal”, indicou.

Em abril, no dia 10, a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra recebe a eurodeputada Marisa Matias, a quem caberá falar de participação e resistência.

“Será abordada a ideia de que a participação no projeto europeu nem sempre é fácil: é muito limitada a canais formais que existem. Ninguém melhor do que ela para nos ajudar a perceber como é que a formulação de pensamento diferente, de formas de participação que reclamam esse espaço público europeu pode ser feita”, evidenciou.

Francisco Sena Santos encerra o ciclo de conversas, a 17 de abril, abordando as questões da diversidade e igualdade.

“A diversidade e a igualdade podem andar de mãos dadas, ou seja, valorizarmos aquilo que é diferente e distinto e que carrega para o projeto europeu marcas únicas e, ao mesmo tempo, permitir que a participação se faça de forma equitativa e em pleno respeito pelos princípios da igualdade. Estou certa de que vai agarrar este tema de uma forma criativa”, alegou Licínia Simão.

O ciclo de “Conversas sobre a Europa” dá continuidade ao ciclo de conversas que, há cerca de um ano, debateu a temática da paz.

“A nossa expectativa é que, daqui a um ano, possamos ter uma outra temática e continuar este formato muito útil e desejável”, concluiu.