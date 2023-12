Em comunicado enviado ao SAPO24, a UC sublinha que para este fim criaram o UC Share, um programa de doação solidária de refeições a estudantes beneficiários de apoio social. Esta funcionalidade já está disponível na aplicação SASUC Go! para toda a comunidade UC (estudantes, corpo docente e investigadores e corpo técnico), que pode participar doando refeições. Os destinatários da doação podem receber as refeições usando também a aplicação.

Esta campanha “Juntos ajudamos a proteger o futuro” foi lançada em setembro de 2023 com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Neste contexto foram implementadas medidas como o menu social a preço acessível nas cantinas, a promoção de campanhas de combate ao desperdício alimentar, a existência de mecanismos de monitorização do desperdício, a disponibilização de produtos a Repúblicas a preços reduzidos, e a integração de critérios de sustentabilidade nos cadernos de encargos para aquisição de produtos alimentares para as cantinas, que resultaram em destaque no 22. º melhor lugar no Times Higher Education Impact Rankings.

Na página da Internet da campanha – juntospelofuturo.uc.pt – estão disponíveis mais informações sobre cada uma das ações e sobre projetos e iniciativas da UC relacionadas com a resposta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.