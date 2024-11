O concurso para a construção da nova maternidade da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra deverá ser lançado em fevereiro de 2025, substituindo futuramente as duas maternidades que existem na cidade — Bissaya Barreto e Daniel de Matos.

Questionada pela agência Lusa sobre qual o futuro do edifício da maternidade Daniel de Matos, que é propriedade da Universidade de Coimbra (UC), fonte do gabinete de comunicação da reitoria confirmou que aquela instituição do ensino superior tem intenção de “requalificar o referido edifício para a sua utilização como residência de estudantes”.

A reitoria da UC salientou ainda que quaisquer esclarecimentos adicionais sobre esse projeto só poderão ser respondidos após “ser fixada uma data efetiva para a desafetação do edifício das suas funções atuais”.

Já a ULS de Coimbra, que tem na sua esfera a maternidade Bissaya Barreto, afirmou à Lusa que existe vontade por parte da instituição de manter aquele edifício “como um ativo da ULS de Coimbra”.

O destino a ser dado “às instalações será definido em sede de Plano Diretor”, aclarou fonte da ULS, referindo que ainda não existiu qualquer “comunicação formal sobre o tema com a Câmara Municipal de Coimbra”.

Em declarações à Lusa, fonte oficial da Câmara confirmou que a questão não foi debatida com a ULS, mas que o município defende que ambos os edifícios se mantenham na esfera pública.

Sobre a pretensão da Universidade de Coimbra transformar a maternidade Daniel de Matos numa residência de estudantes, a Câmara de Coimbra entendeu que esta seria “uma excelente solução”.

Em setembro, o presidente da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço, disse que o concurso para a construção da nova maternidade, investimento há muito reclamado no concelho, deverá ser lançado em fevereiro de 2025, apontando para um investimento superior a 55 milhões de euros.

Questionado sobre quando poderá ser inaugurada a nova maternidade, Alexandre Lourenço escusou-se a adiantar uma data.