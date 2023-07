Num artigo publicado do ‘site’ da ONU, a instituição, membro da iniciativa United Nations Academic Impact, é apontada como “o modelo de uma universidade portuguesa” na receção e tratamento de estudantes em situação de emergência por razões humanitárias, afirma a UC numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A Universidade apoia estes alunos através do Fundo de Apoio aos Refugiados, criado e financiado através das receitas próprias da instituição conimbricense.

A ONU sublinha que “a UC está posicionada de forma única” para alcançar “uma internacionalização mais inclusiva, integrando refugiados qualificados e motivados no ensino superior”.

Um dos exemplos das iniciativas para facilitar a integração dos estudantes refugiados são cursos de línguas ministrados na Faculdade de Letras.

Os alunos têm a possibilidade de frequentar um Ano Zero preparatório do primeiro ciclo de estudos e apoio psicológico e académico, prestado pelos serviços de Ação Social.

Há também todo um trabalho desenvolvido pela Divisão de Relações Internacionais, que inclui a “identificação de estudantes que se voluntariam para apoiar a integração dos seus pares”.

De acordo com a UC, a ONU ressalva as boas práticas da Universidade de Coimbra no “tratamento burocrático dos processos” de estudantes refugiados e a sua participação em “projetos internacionais de desenvolvimento de ferramentas práticas”, de modo a facilitar o ensino de línguas e a integração académica destes estudantes.

As Nações Unidas recordam, na publicação, exemplos de sucesso que têm passado por Coimbra desde 2014.

Atualmente, a Universidade acolhe cerca de 80 estudantes em situação de emergência por razões humanitárias, com 16 nacionalidades diferentes, com maior domínio de nigerianos, ucranianos e marroquinos.

A United Nations Academic Impact — com mais de 1400 membros — procura garantir o alinhamento das instituições de ensino superior com os objetivos da ONU na promoção e proteção dos direitos humanos, acesso à educação, sustentabilidade e resolução de conflitos.