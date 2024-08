Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, Emídio Gomes disse que regista “com muita satisfação a manifestação de apoio inequívoca por parte do primeiro-ministro ao curso de medicina da UTAD”.

O reitor não adiantou dados quanto ao número de vagas ou ao arranque do curso.

Segundo a UTAD, este projeto tem já estabelecidas parcerias “estratégicas” com a Unidade Local de Saúde (ULS) de Trás-os-Montes e Alto Douro, bem como com o Centro Académico Clínico de Trás-os-Montes e Alto Douro.

“A UTAD assume o compromisso de uma formação médica de excelência ao serviço da região e do país, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria das condições de saúde, em todo o território nacional”, referiu Emídio Gomes.

Para o reitor da UTAD, “este desígnio vai de encontro à visão estratégica formulada pelo primeiro-ministro de um país mais justo, equilibrado e solidário”.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou a intenção de abertura de novos cursos de Medicina.

Numa intervenção na Festa do Pontal, em Quarteira, distrito de Faro, que marcou a 'rentrée' política do PSD, Luís Montenegro anunciou a criação de mais vagas em Medicina de forma a compensar as aposentações dos médicos do Serviço Nacional de Saúde.

A par da UTAD, a Universidade de Évora deverá receber passar a ter o novo curso.