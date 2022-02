Para esta vaga “são elegíveis os professores ou investigadores doutorados” da Universidade do Porto “ou de outras instituições, nacionais ou estrangeiras, de ensino universitário ou de investigação”, adianta o anúncio.

O atual reitor, António Sousa Pereira, ainda não apresentou candidatura, confirmou hoje a Lusa junto de fonte da Universidade.

A mesma fonte avançou que o processo, que arrancou na sexta-feira e decorre até 20 de março, ainda não recebeu nenhuma candidatura formal.

Os requisitos para esta função passam por “ser uma personalidade de reconhecido mérito e com experiência profissional relevante” e “possuir visão estratégica adequada à prossecução da missão e fins da Universidade do Porto, nos termos dos respetivos estatutos”.

No anúncio lê-se ainda que é necessário “ter demonstrada capacidade de promotor de valores científicos, humanísticos e culturais num ambiente de colegialidade e inclusão".

O edital de candidatura, bem como mais informações sobre o processo, estão disponíveis no ‘site’ da Universidade, e as candidaturas devem ser remetidas para o presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto, através do email candidaturareitorup@conselhogeral.up.pt.

O atual reitor, o médico António Sousa Pereira, foi eleito para o cargo em 2018, vencendo o recandidato Sebastião Feyo de Azevedo.

Naquela altura, dirigia o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que faz parte da Universidade do Porto.

Depois de terminadas as candidaturas, segue-se um período de sete dias para validação formal das mesmas, e só depois disso será revelado o nome escolhido.