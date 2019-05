Em declarações à agência Lusa, João Veloso, docente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e um dos diretores desta nova instituição, explicou que, ao estar inserido na "estratégia de internacionalização" da Universidade, o Instituto Confúcio do Porto pretende "alargar os horizontes culturais dos estudantes".

"Queremos alargar a oferta educativa dos estudantes através da possibilidade de frequentarem cursos de língua diferentes daquelas que já existem e, no caso, o chinês é uma língua com uma projeção global e com uma importância estratégica e económica", apontou.

O Instituto Confúcio do Porto, que nasce de uma parceria com a Universidade Guangzhou, na China, é o quinto a funcionar em território nacional e, além de cursos de língua direcionados aos estudantes, vai também oferecer à comunidade "atividades regulares", como sessões de cinema, exposições de arte, feiras do livro, cursos de culinária, de caligrafia, de dança e até de artes marciais.

Segundo João Veloso, as atividades do instituto vão ser lecionadas por dois professores chineses e estão previstas iniciar entre setembro e outubro.