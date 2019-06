"Em 2018, os resultados da U.Porto evidenciaram um comportamento significativamente favorável face ao período anterior. O resultado líquido do período [2018] ascendeu a 4.624 milhares de euros, tendo aumentado 4.561 milhares de euros”, lê-se no Relatório de Atividades e Contas da Universidade do Porto, a que a Lusa teve hoje acesso.

A principal razão apontada no relatório para o resultado líquido de 4,6 M€ é o “contributo” da Reitoria, uma das "entidades constitutivas para o resultado líquido da U.Porto", que obteve um "resultado líquido de 4,7 milhões de euros" no mesmo ano.

“Importa salientar que o resultado da Reitoria inclui o rendimento de 2,5 milhões de euros referentes à mais-valia obtida com a alienação do edifício do antigo Ex-Colégio Almeida Garrett”, refere o documento.

A 15 de novembro de 2017, a U.Porto prometeu, em comunicado de imprensa enviado à Lusa na altura, que a venda do antigo Colégio Almeida Garrett por 6,1 milhões de euros seria integralmente reinvestida na reabilitação de faculdades, residências estudantis, cantinas escolares e estruturas desportivas.

"A receita obtida com a alienação do complexo de edifícios conhecido como antigo Colégio Almeida Garrett será integralmente reinvestida na reabilitação de faculdades, residências estudantis, cantinas escolares e estruturas desportivas da U.Porto, com o propósito de garantir melhores condições de ensino, investigação e apoio social aos seus estudantes, docentes e investigadores".

O antigo Colégio Almeida Garrett, localizado na Baixa Porto, junto à Praça Coronel Pacheco, está inserido num terreno com uma área total de 8.520 metros quadrados, espaço equivalente a oito campos de futebol, e foi vendido em hasta pública à Real Douro - Promoção e Gestão Imobiliária, com sede no Marco de Canaveses.