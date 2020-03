Em comunicado assinado pelo reitor, Daniel Traça, a NOVA SBE informa que "as instalações de todo o Campus de Carcavelos foram encerradas durante a noite e não irão abrir hoje de manhã [13 de março]".

Informa o reitor que "durante a noite de um membro da nossa comunidade estudantil" teve um "resultado positivo no teste ao COVID-19". "Trata-se de um aluno de nacionalidade portuguesa, que depois de um período de férias no estrangeiro regressou a Portugal no inicio deste mês, proveniente de um país então ainda não referenciado como área de transmissão activa do vírus e, até agora, assintomático".

Foi então acionado o plano de contingência e a faculdade pede aos alunos que "não se desloquem ao Campus esta manhã, aguardando novas informações que serão prestadas durante o dia".

Foi solicitada "uma enumeração o mais detalhada possível das áreas onde [o aluno] permaneceu dentro do Campus, bem como dos contatos mais próximos que teve durante esse período. Vamos informar durante a manhã todos os membros da comunidade referenciados", acrescenta o comunicado.

Informa ainda a faculdade que "as atividades letivas continuarão a funcionar, com o ensino à distância como já programado, até à sua reabertura".

Relativamente aos alunos deslocados que estão em Lisboa, estes "poderão regressar para juntos dos seus, pois como já foi anunciado, asseguraremos uma transição de volta para aulas presenciais de forma gradual e com tempo para o regresso de todos. Para os que decidam ficar em Lisboa, podem contar com o apoio permanente do nosso gabinete de Apoio ao Aluno: lifeatnova@novasbe.pt".

E Nova School of Business and Economics (Nova SBE) da Universidade Nova de Lisboa já tinha anunciado no dia 11 de março a suspensão das aulas presenciais, que vão ser substituídas por modelos ‘online’, mas não estava previsto encerramento do campus.

No mesmo sentido, a Universidade NOVA — da qual faz parte esta faculdade — decidiu suspender, a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de março de 2020, todas as aulas presenciais que ainda não tenham sido substituídas pelo ensino através de plataformas digitais.