Para o Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior (SNPES), da Conferência Episcopal Portuguesa, “a covid-19 trouxe consigo, além de um mar de tragédia causada pelo vírus, o descontrolo das emoções (…), como a insegurança e a tristeza, e a intensificação de sentimentos (…) como a ansiedade e a depressão”.

A Pastoral do Ensino Superior, segundo informação hoje divulgada pela agência Ecclesia, não quer passar indiferente a “este tsunami que mudou a vida e, em muitos casos, a transformou”, assinalando que no contexto da pandemia os jovens enfrentaram “duros e constantes momentos de perda e de solidão”, com “a morte dos seus familiares e amigos” e isolamento obrigatório.

Este serviço reconhece que a participação dos jovens na vida académica tornou-se “mais passiva, muitas vezes indiferente ao que acontece em meio universitário e pouco interventiva”, e a comunidade académica hoje demonstra “uma grande letargia no que toca à vida fora da sala de aula”, quando era “bastante ativa em projetos e atividades extracurriculares”.

Para contrariar esta situação, o SNPES promove o Encontro Nacional de Universitários 2022, em Fátima, subordinado ao tema “Caminhar até Maria”, no dia 05 de março, com a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 no horizonte.

Um workshop sobre “Ser católico no mundo de hoje”, uma sessão de apresentação da JMJ e eucaristia – na qual é esperada a presença dos símbolos da Jornada (Cruz peregrina e ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani) – integram o programa do encontro.