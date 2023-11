“Por impossibilidade de completar as escalas médicas, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga informa que estão previstos constrangimentos da urgência de Cirurgia Geral do Hospital de Aveiro”, anuncia.

Em causa está a adesão dos cirurgiões gerais ao movimento da recusa de realização de mais de 150 horas extraordinárias, que fez gorar os esforços para completar as escalas.

A urgência de Cirurgia Geral encerra das 08:00 de sexta-feira às 08:00 de sábado e volta a encerrar durante o período noturno de sábado, domingo e segunda-feira.