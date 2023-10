Também o Serviço de Urgência de Pediatria do Hospital Fernando da Fonseca (HFF), conhecido com Amadora-Sintra, vai estar “em situação de contingência planeada”, passando a encerrar à noite, entre as 20:00 e as 08:00 do dia seguinte, adianta a instituição hospitalar em comunicado.

Uma fonte do HFF disse à Lusa que os condicionamentos nestes serviços deverão manter-se até ao final do ano.

De acordo com o hospital, “os condicionamentos devem-se à recusa da prestação de trabalho extraordinário superior às 150 horas anuais pelos médicos das especialidades de Ginecologia-Obstetrícia e Pediatria, o que impede o regular funcionamento das equipas do atendimento urgente”.

O HFF teve necessidade de adaptar a capacidade de resposta destes serviços, com alterações programadas no seu funcionamento a partir da próxima semana. Assim, atendendo à calendarização programada das Urgência de Obstetrícia-Ginecologia, o serviço passa a encerrar às segundas-feiras, a partir de 30 de outubro, só reabrindo às 08:00 de sexta-feira.

“O acompanhamento e cuidados prestados às grávidas no âmbito da consulta externa, bem como os procedimentos eletivos, não serão afetados por esta contingência, estando assegurada a capacidade de resposta nestas áreas”, refere o HFF.

O hospital aconselha as grávidas e utentes com patologias do foro ginecológico que necessitem de se deslocar a um Serviço de Urgência hospitalar a contactarem previamente a linha SNS24 – 808 24 24 24 –, para obterem aconselhamento e o encaminhamento para unidade hospitalar adequada, afirmando que “será garantida, por parte do Serviço Nacional de Saúde, a prestação de assistência em rede”.

O Serviço de Urgência de Pediatria do HFF vai estar igualmente em situação de contingência planeada, operando em rede com as instituições hospitalares da região da Grande Lisboa, passando a funcionar todos os dias entre as 08:00 e as 20:00.

Durante os períodos de contingência programada, os médicos destes serviços garantem “total apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição”, refere o hospital, reiterando que estes constrangimentos se referem “unicamente ao funcionamento das respetivas urgências, estando garantida toda a restante atividade assistencial e assegurada numa resposta em rede pelo SNS”.

O Hospital Fernando Fonseca sublinha que “o reforço do trabalho em rede com os hospitais da Grande Lisboa e a coordenação promovida pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, permitem garantir uma estratégia para assegurar à população previsibilidade, otimizando os recursos disponíveis”.

Ressalva ainda que as dificuldades resultantes da recusa de prestação de trabalho extraordinário são uma matéria cuja resolução está fora da sua alçada, “tendo a instituição procurado fazer tudo o que está ao seu alcance para minimizar os seus impactos junto da população”.