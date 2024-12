Em comunicado enviado à agência Lusa, a ULSBA informou que “por dificuldades na elaboração das escalas médicas, a urgência” daquela unidade de saúde irá funcionar “com constrangimentos nos próximos dias”.

Entre eles está o encerramento do Serviço de Urgência Pediátrica e do Bloco de Partos, entre as 08:00 do dia 31 deste mês (terça-feira) e as 08:00 de dia 01 de janeiro de 2025 (quarta-feira), precisou.

Já o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica de adultos “receberá apenas doentes referenciados (encaminhados pelo CODU/ INEM, SNS24 ou outros médicos)”, entre as 20:00 de quarta-feira (01 de janeiro de 2025) e as 08:00 de quinta-feira (02 de janeiro de 2025).

Os constrangimentos afetam também o Serviço de Urgência Básico de Moura que estará encerrado entre as 08:00 deste domingo e as 08:00 de segunda-feira, indicou.

No comunicado, a ULSBA apelou aos utentes para contactarem a linha de apoio do SNS24 (808 242424) ou 112 (em caso de urgência), antes de recorrerem às urgências hospitalares, para garantir uma correta orientação “de acordo com o grau de gravidade da situação”.

Lembrou ainda que “sempre que possível [o utente] deve recorrer aos cuidados de saúde primários que, nos dias 31 de dezembro e 01 janeiro, estarão a funcionar em regime de consulta aberta, das 08:00 às 20:00, em Beja, e, das 08:00 às 13:00, nos Centros de Saúde de Aljustrel, Almodôvar, Ferreira do Alentejo, Mértola, Ourique, Serpa e Vidigueira.

Também em comunicado divulgado hoje a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC) revelou que o Serviço de Urgência Polivalente do Hospital de Évora está a funcionar com equipa reduzida na especialidade de Medicina Interna, entre as 12:00 de hoje e até às 09:00 de segunda-feira.

Esta situação, segundo a ULSAC, deverá “resultar em tempos de espera mais longos”.

Na mesma nota, a ULSAC realçou que os utentes devem ligar para a linha de saúde 24 ou recorrer à Consulta de Doença Aguda da sua Unidade de Saúde, para casos não emergentes, estando em funcionamento os Serviços de Urgência Básica de Estremoz, Montemor-o-Novo e o Serviço de Atendimento Permanente de Vendas Novas.