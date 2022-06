Barreiro / Montijo

Segundo um comunicado da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) divulgado na quarta-feira, “as urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar Barreiro Montijo [CHBM] vão estar encerradas” entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de sexta-feira.

As grávidas devem, assim, “dirigir-se/serão encaminhadas para outras unidades da rede”, nomeadamente para o Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) e para o Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, assim como para as maternidades da cidade de Lisboa que, no referido período, estarão a funcionar com normalidade, lia-se na nota.

A urgência de Ginecologia e Obstetrícia do hospital do Barreiro-Montijo já esteve encerrada entre as 20:00 de segunda-feira e as 08:00 de terça-feira.

Portalegre, Elvas e Ponte de Sor

As urgências de Obstetrícia do hospital de Portalegre estão encerradas desde as 05:00 desta quarta-feira e assim vão permanecer até às 08:00 de sexta-feira, revelou a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA).

Em declarações à agência Lusa, na terça-feira, Ilídio Pinto Cardoso, porta-voz da ULSNA, revelou que o fecho temporário se deve ao facto de a unidade não poder contar, neste período, com dois obstetras, tendo apenas um.

“Não haverá urgência de Obstetrícia dado que dispomos apenas de um obstetra” até sexta-feira, disse.

Ilídio Pinto Cardoso explicou ainda que as grávidas que se dirijam aos hospitais de Portalegre e Elvas, bem como ao Serviço de Urgência Básico (SUB) de Ponte de Sor, deverão ser encaminhadas para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) ou para a unidade hospitalar mais próxima.

Braga

As urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga vão estar encerradas entre as 08:00 de sexta-feira e as 08:00 de sábado e desde as 08:00 de domingo até às 08:00 de segunda-feira, divulgou esta quarta-feira a administração.

Em comunicado, o Conselho de Administração do Hospital de Braga explicou que o encerramento se deve à “impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho necessárias”.

“O Conselho de Administração ressalva que envida diariamente todos os esforços com a finalidade de, sobretudo, manter assegurada a prestação de cuidados de saúde de forma regular às grávidas e parturientes da região”, refere ainda na nota, onde lamenta “o transtorno”.

Santarém

O Hospital de Santarém terá limitações no bloco de partos e cirurgia traumatológica nos próximos sábado e domingo, por falta de anestesistas, e vai solicitar o reencaminhamento de doentes urgentes para outros hospitais da rede.

Em resposta à Lusa, o Hospital Distrital de Santarém (HDS) afirma que, apesar de possuir equipas de obstetrícia, de ortopedia e de medicina interna, o facto de estar escalado apenas um anestesista colocará “limitações no acesso ao bloco de partos e à cirurgia traumatológica” nos dias 18 e 19 (sábado e domingo).

Assim, o Hospital de Santarém irá solicitar, nesses dias, ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)/Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) o reencaminhamento de doentes urgentes para outros hospitais da rede.

“O HDS informa que, nos dias 18 e 19 de junho, terá necessidade de adaptar a capacidade de resposta no serviço de urgência, de modo a assegurar os melhores cuidados de saúde aos seus utentes”, afirma.

No passado fim de semana, o HDS funcionou com uma equipa de obstetrícia reduzida, tendo solicitado ao CODU/INEM o reencaminhamento de utentes para outros hospitais da rede.

Torres Vedras

Estão previstos “constrangimentos” nas urgências de Pediatria do Hospital de Torres Vedras nesta quinta-feira.