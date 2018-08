De Ciro Gomes, com certeza que muita gente já ouviu falar; anda nestas andanças desde 1983 e, graças às alianças partidárias, já foi ministro de Itamar Franco e de Lula da Silva, até 2010.

Já o cabo Daciolo, de seu nome completo Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, bombeiro e pastor evangélico, chegou ao noticiário por ter dirigido uma greve da corporação no Rio de Janeiro, em 2011, que lhe valeu um tempo de prisão. Eleito deputado federal em 2014 pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade, fundado em 2004), foi expulso do partido depois de ter proposto a alteração do primeiro parágrafo da Constituição Brasileira de "todo poder emana do povo" para "todo poder emana de Deus". Agora candidata-se por um partido fundado em 2012 e publicamente ligado ao grupo evangélico Assembleia de Deus. No discurso de lançamento da campanha afirmou: “Sou contrário à legalização do aborto e à ideologia de género. Digo sim à família tradicional brasileira, ao patriotismo, ao nacionalismo, ao civismo e ao compromisso com Deus”.

É de salientar que os evangélicos, espalhados por vários partidos, têm 87 deputados e três senadores. Alguns, como Eduardo Cunha ou Magno Malta, são figuras nacionais. Votam na generalidade com as suas legendas (como os brasileiros chamam ao partidos), mas estão unidos nas decisões mais reaccionárias que envolvam direitos procriativos, casamentos do mesmo sexo e liberalização LGBT. Conforme essa agenda, juntam-se tanto aos partidos de esquerda como de direita. Há quem considere que os evangélicos são, a médio prazo, a maior ameaça para a transformação da República laica numa autocracia religiosa. É a primeira vez que concorrem abertamente à Presidência da República. E escolheram este nome, o cabo Daciolo, que faz parecer moderado o candidato da direita militar, Jaír Bolsonaro.

E foi num debate televisivo que Daciolo atirou a Ciro Gomes: ““O senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O que pode falar sobre o Plano URSAL? Tem algo a dizer para a nação brasileira?”. Ciro negou imediatamente que tivesse participado no Foro de São Paulo e a conversa prosseguiu, mas o mote apanhou logo as redes sociais, conversas e comentários.

O Foro de São Paulo, criado em 1990 pelo PT, é uma associação de mais de cem partidos e organizações políticas de esquerda dos países da América Latina (Central e do Sul), com o objectivo de derrubar as forças neoliberais e a suposta influência “capitalista e colonialista” dos Estados Unidos.