Os dois homens, que encontraram o animal pela tarde num trilho no Monte Peller, foram transferidos para um hospital, segundo as agências de imprensa italianas.

De acordo com as primeiras informações, o filho ficou cara a cara com o urso e teria caído no chão e ficado preso sob o animal. O pai terá investido contra o urso para libertar o jovem.

O pai sofreu fraturas numa perna e ferimentos profundos, mas a sua vida não está em perigo. O filho tem ferimentos mais superficiais.

A região de Trentino é habitada por várias dezenas de ursos, que às vezes fazem incursões em áreas povoadas ou atacam animais das quintas.

Em 1999, foi lançado um projeto para reintroduzir o animal na região com o apoio da União Europeia, começando com uma dúzia de ursos da Eslovénia.