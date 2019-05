Uma rede derrubada e a falta de mel em algumas colmeias chamou a atenção de Luís Correia, produtor de mel e dono das referidas colmeias.

"Demos pela falta de uma colmeia, fomos saber dela e encontrámo-la 30 metros abaixo [do seu local], disse o produtor à TVI. O responsável do desaparecimento? "Percebemos que era um animal com algum porte", disse Luís Correia à estação de Queluz enquanto mostrava algumas imagens da dita colmeia.

Luís Correia alertou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e foram feitas análises ao pelo deixado pelo animal.

Ao todo, o urso-pardo que passou pela zona consumiu 50 quilos de mel das colmeias, contabilizou o dono destas.

De acordo com uma resposta do ICNF enviada à Lusa, a presença de um urso-pardo em Portugal, no Parque Natural do Montesinho (PNM), está confirmada desde o final do mês de abril.

"O urso foi detetado em vários pontos no PNM, junto da fronteira com Espanha, a norte do concelho de Bragança. Até ao momento não há mais desenvolvimentos sobre a presença do animal neste território", frisou a fonte do ICNF.

O organismo refere também que a presença de um urso-pardo foi “confirmada através de pegadas e pelos registos de imagem de armadilhagem fotográfica dos serviços homólogos ao ICNF em Espanha na fronteira".

“O mais provável é que a presença deste urso seja o início de uma série de ocorrências que podem não ser regulares nem continuadas no tempo e no espaço, mas que, a longo prazo, possam vir a permitir uma presença mais estável de fixada de indivíduos em Portugal”, acrescenta.