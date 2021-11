Ursula von der Leyen abordou hoje o tema da nova variante de covid-19 que levou a Comissão Europeia (CE) a propor aos Estado-Membros a ativação do "travão de emergência" e assim suspender as rotas aéreas com países da África Austral, onde terá surgido a variante B.1.1.529.

"Estamos a levar muito a sério as notícias sobre a nova variante altamente mutada da Covid", garantiu a presidente da CE.

"Sabemos que mutações podem levar ao surgimento e disseminação de variantes ainda mais preocupantes do vírus, que se podem espalhar pelo mundo em poucos meses", explicou, apelando à união e à ação na Europa para combater esta variante.

Uma nova variante do coronavírus que causa a covid-19, foi detetada na África do Sul, o país africano oficialmente mais afetado pela pandemia e que está a sofrer um novo aumento de infeções, anunciaram na quinta-feira cientistas sul-africanos.

“Infelizmente, detetámos uma nova variante que é motivo de preocupação na África do Sul”, disse o virologista Tulio de Oliveira, numa conferência de imprensa online.

A variante B.1.1.529 tem um número “extremamente elevado” de mutações, de acordo com cientistas sul-africanos que já tinham detetado a variante Beta, muito contagiosa.

Nesta fase, os cientistas não têm a certeza da eficácia das vacinas anti-covid-19 contra esta nova linhagem do vírus.

Também na quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada para a “ocorrência de uma nova variante de covid-19” na África do Sul e Botsuana, com “elevado número de mutações”, anunciou a diretora da OMS para África, Matshidiso Moeti.

Na ocasião Matshidiso Moeti falou também num “um aumento de novos casos na África Austral, com um aumento de 48% de novos casos de infeção na última semana, em comparação com a semana anterior”.

Esta tendência sucede a um período de 18 semanas de declínio sustentado de novos casos, com uma ligeira curva ascende apenas na África do Sul.

O anúncio hoje feito pela presidente da Comissão Europeia surge um dia após a instituição ter proposto uma atualização das recomendações sobre viagens de cidadãos de países terceiros para a UE, para dar prioridade aos viajantes vacinados contra a covid-19.

Também na quinta-feira, o executivo comunitário propôs um reforço da coordenação sobre viagens dentro da UE devido ao aumento de casos de covid-19 um pouco por toda a Europa, sugerindo que vacinados não sejam submetidos a restrições adicionais e que não vacinados sejam mais controlados.