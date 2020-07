“Os cidadãos europeus estão à espera de um forte plano de recuperação. O mundo está a observar-nos”, declarou Ursula von der Leyen, numa publicação feita na rede social Twitter.

Para a líder do executivo comunitário, “após quatro dias de intensas negociações”, que já vão na quinta jornada, “é tempo de avançar para um compromisso construtivo no Conselho Europeu”, naquele que é um claro apelo para o consenso.

A reunião plenária do Conselho Europeu, em Bruxelas, continua num intervalo para um “número limitado de ajustes técnicos” no plano de relançamento da economia europeia após a crise da covid-19, anunciou o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Este intervalo — que já vai em quatro horas de pausa — surgiu depois de os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) terem retomado, cerca das 21:00 (hora local, menos uma em Lisboa) de segunda-feira, os trabalhos formais a 27 para fechar o plano de relançamento da economia europeia, com base no orçamento para 2021-2027 e no Fundo de Recuperação.

Naquele que já é o quinto dia de uma das cimeiras mais longas da história da UE, em Bruxelas, e depois de uma noite ‘em branco’ durante a qual os líderes europeus chegaram a um acordo de princípio sobre o Fundo de Recuperação, as atenções centram-se agora no Quadro Financeiro Plurianual da União para os próximos sete anos, em negociações que também se anteveem prolongadas.