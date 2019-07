"O objetivo da iniciativa visa a reafirmação do SNS como o serviço público mais importante para as populações", disse à Lusa, em Rossio ao Sul do Tejo, Abrantes, o porta voz da CUSMT, Manuel Soares, sublinhando que "as eleições legislativas que se aproximam são uma excelente oportunidade para que o tema da prestação de cuidados de saúde seja introduzido, de forma consistente, no debate que, entretanto, será promovido".

A apresentação da "carta aberta", dirigida às candidaturas do círculo eleitoral de Santarém, decorreu ao longo da tarde em Abrantes, Tomar e Torres Novas, tendo a CUSMT defendido a necessidade de "libertar verbas orçamentais para a resolução dos problemas de subfinanciamento do SNS" e que a "humanização dos cuidados de saúde implica a contratação de mais meios humanos".

Defendendo a "gestão pública de todas as unidades de saúde", o "alargar a autonomia de gestão" e "garantir a execução dos orçamentos contratualizados", a comissão reclama uma "redução progressiva de cuidados convencionados em meios complementares de diagnóstico e terapêutica, principalmente nos espaços geográficos com oferta pública".

Em termos de saúde pública, as reivindicações passam pela "promoção de boas práticas de vida e combate a todas as dependências, promoção e prevenção da sinistralidade rodoviária", tendo os utentes defendido que "a proximidade dos cuidados de saúde primários deverá obedecer ao funcionamento regular de todas as extensões de saúde, especialmente os polos rurais, à existência de unidades móveis de saúde e à cobertura de todo o território por Unidades de Cuidados à Comunidade (UCC)".