Manuel Soares, porta-voz da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo (CUSMT), falava à Lusa no final da reunião realizada ao fim da tarde de hoje com os responsáveis do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo (ACES-MT), no âmbito dos contactos regulares com as estruturas do setor na região.

Na reunião, que se seguiu à realizada recentemente com o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), a CUSMT quis saber como está a ser preparado o plano de vacinação para o próximo inverno, apelando a que, para evitar constrangimentos perante a possibilidade de haver uma grande afluência, haja uma programação atempada e uma campanha de informação junto dos utentes.

Manuel Soares salientou que existem “muito bons índices de vacinação” no distrito de Santarém e disse acreditar que, pelo exemplo dos países do hemisfério Sul que já entraram no inverno, as medidas de prevenção impostas com a covid-19 poderão, em conjunto com a vacinação, evitar uma “catástrofe”.

Na reunião foi ainda abordado o “problema estrutural” que representam os lares e casas de acolhimento de idosos, estruturas da responsabilidade da Segurança Social, mas em que a Saúde surge “na primeira linha”, disse.

Em particular, referiu o facto de os médicos de família não poderem fazer assistência ao domicílio nestas estruturas, o que leva a que, quando ficam doentes, os idosos sejam encaminhados para as urgências dos hospitais.