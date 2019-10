“Não estamos surpreendidos com a situação presente, pois era iminente que isto viesse a acontecer”, pode ler-se no comunicado divulgado pela CUSCS horas depois do anúncio, pela administração do hospital de referência do distrito de Setúbal, de que a Urgência Pediátrica daquela instituição iria encerrar entre as 20:00 de hoje e as 08:00 de domingo, por falta de médicos para cumprir a escala noturna.

A CUSCS recorda que o Hospital Garcia de Orta “serve atualmente uma população de aproximadamente 500 mil pessoas, e não pode ficar desprovido deste importante serviço, que recebe cerca de 200 casos por dia”.

“A acrescer a esta situação a Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos está fechada há três meses, não tendo reaberto até agora, apesar das diversas promessas”, salientou a comissão de utentes.

O mesmo texto critica o Governo pelo que considera ser uma “obsessão com o défice [que] tem contribuído para o desinvestimento e subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, servindo para o crescimento exponencial da medicina privada, transferindo do Orçamento de Estado para estes, cerca de metade do valor afeto ao Ministério da Saúde”.