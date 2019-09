"O queijo que fizermos para o Natal ou para a Páscoa já será com o leite produzido por vacas alimentadas pelos girassóis de Carreço. É um leite com características únicas por causa do óleo de girassol, o que resulta num queijo com uma textura especial. É um queijo de cura longa que fabricamos simples ou enriquecido com pinhão ou amêndoa", explicou Miguel Lemos, de 54 anos, proprietário de uma exploração agropecuária em Chorente, Barcelos, no distrito de Braga.

A plantação de girassóis em Viana do Castelo, no Alto Minho, foi semeada em junho, como resultado de uma parceria entre o empresário e a Elisabete Fontainhas, proprietária de 20 hectares de terrenos na veiga de Carreço.

Do "teste" feito em 13 mil metros quadrados de campo nasceram "70 a 80 mil plantas de cinco variedades de girassol". Vão começar a ser colhidas em meados deste mês e, segundo as estimativas de Miguel Lemos, é esperada "uma produção de 40 toneladas de alimento seco” para as 60 vacas leiteiras da exploração do empresário.

As contas de Miguel apontam para uma produção de cerca de 30 mil litros de leite, que será transformado "numa pequena queijaria artesanal", em aproximadamente 3.500 quilos de queijo "especial".

"Com uma alimentação à base de silagem de girassol conseguimos produzir mais queijo, com menos litros de leite, ao contrário do que acontece com a silagem de milho. Por outro lado, por causa da gordura da planta de girassol, o queijo ganha uma textura muito boa e é muito versátil, em termos gastronómicos", garantiu.