Autoridades atualizam o plano de vacinação

A diretora-geral da Saúde anuncia a entrada na "fase da abundância" de vacinas, permitindo alterar o plano de vacinação. "Uma mudança muito importante é a vacinação rápida por faixas etárias decrescentes", diz Graça Freitas. "O principal objetivo da nossa campanha de vacinação é salvar vidas", sublinha.

Nesta fase da vacinação serão ainda incluídos nos grupos prioritários as pessoas com doença oncológica ativa (a fazer quimioterapia ou radioterapia), pessoas com situação de transplantação, pessoas com imunossupressão, doenças neurológicas, doença mental (por exemplo esquizofrenia), obesidade (acima dos 35% de massa corporal) e diabéticos.

Assim, "a estratégia será feita por faixa etária e por doenças graves", havendo a possibilidade de estas últimas serem definidas pelos médicos, já que nem todas estão previstas na norma.

O anúncio, feito em conferência de imprensa, conta com a presença da ministra da Saúde, Marta Temido, da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, do presidente do Infarmed, Rui Ivo, e do coordenador do grupo de trabalho para a vacinação, Henrique Gouveia e Melo.

Gouveia e Melo destaca que hoje estamos "numa fase de transição", caracterizada pela possibilidade de acelerar o plano de vacinação. "O plano está a adaptar-se à realidade", disse o militar, adiantando que deverá ser possível vacinar cerca de 100 mil pessoas todos os dias, durante quatro meses.

"Todas as experiências e toda a preparação indicam que vamos ter sucesso nesse desígnio, confirmando-se a chegada das vacinas previstas".

AsraZeneca e Janssen: Estamos a avaliar em maior detalhe toda a informação recebida

Sobre a vacina do laboratório AstraZeneca, o presidente do Infarmed referiu que as informações recebidas estão a ser avaliadas em maior detalhe. Rui Ivo diz que esta avaliação deve permitir perceber com mais detalhe a utilização desta vacina.

Já sobre a vacina da Janssen, que ainda não está a ser administrada em Portugal, Rui Ivo sublinhou que os casos de coágulos sanguíneos são "muito raros", e frisa o benefício-risco positivo. Para as quatro vacinas cuja utilização foi aprovada na União Europeia existem, assim "condições para a sua utilização", sublinha o presidente do Infarmed.

Marta Temido diz que Portugal vai seguir a recomendação da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês), aguardando que as agências nacionais dos países europeus decidam, em uniformidade, se é necessário haver critérios etários para a administração da vacina da Janssen (Johnson & Johnson).

"A decisão já existe: o regulador europeu do medicamento já disse que a avaliação risco-benefício permanece positiva, é maior a vantagem na administração da vacina do que os riscos", sublinha, um dia depois de a Agência Europeia de Medicamentos ter concluído que a vacina Janssen anticovid-19 tem uma “possível ligação” a casos muito raros de coágulos sanguíneos, mas ao mesmo tempo ter insistido nos benefícios do fármaco contra a doença.

"Em relação à Janssen, aquilo que as nossas autoridades nacionais vão fazer é analisar os documentos da EMA e fazer uma tradução desta regra para a nossa realidade nacional", frisando que neste momento não há qualquer restrição ao uso da vacina no grupo etário que está agora a ser vacinado com maior ênfase — pessoas acima dos 70 anos.

Rio Ivo acrescenta que "dispomos de um sistema de monitorização muito robusto, bem articulado com as autoridades de outros países", sublinhando a confiança nesta estrutura. "Todas as vacinas [aprovadas na UE] têm um benefício risco claramente positivo; nos eventos raros verificados, não se estabeleceu uma ligação, há uma possível ligação." Ainda esta semana deverão ser anunciadas mais informações sobre os critérios de administração destas vacinas, nomeadamente a estratificação por escalões etários e a segunda dose.

Até lá, nem o presidente do Infarmed, nem a ministra da Saúde esclareceram se a vacina da Janssen vai efetivamente ser já usada e se as pessoas com menos de 60 anos a quem esteja prevista a vacinação nesta fase poderão, ou não, ser vacinadas com doses deste laboratório.

Há uma semana Portugal recebeu as primeiras 31.200 doses da vacina da Janssen, que ficaram armazenadas a aguardar decisão do regulador europeu numa primeira fase, mas que o país vai incluí-las "com a maior brevidade possível" no plano de vacinação, disse Marta Temido.

Sobre a utilização da vacina da Janssen em Portugal, o coordenador da ‘task force’ adiantou antes desta conferência apenas que a decisão da Agência Europeia do Medicamento estava a ser analisada pelas autoridades de saúde nacionais.

A Johnson & Johnson anunciou na terça-feira que vai retomar o envio de vacinas para a União Europeia, Noruega e Islândia, no seguimento de recomendação positiva da Agência Europeia do Medicamento.

Portugal já recebeu 2,9 milhões de doses de vacinas

No total das vacinas dos vários laboratórios, Portugal já recebeu cerca de 2,9 milhões de doses de vacinas, disse hoje Marta Temido. Cerca de 2,7 milhões destas doses foram já administradas, acrescentou ainda a ministra da Saúde. "Cerca de 20% da população portuguesa tem já algum tipo de imunidade" — 7% da população já tem as duas doses.

Segundo Marta Temido, até ao final de maio todas as pessoas com mais de 60 anos devem estar vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. "Com a vacinação do grupo etário dos mais de 60 anos teremos protegido" o grupo em que ocorreram 96% dos óbitos relacionados com o SARS-CoV-2.

Para o futuro, a ministra da Saúde adianta que "vamos agora entrar numa fase de maior disponibilidade de vacinas", ultrapassado já "um problema de escassez". "O principal desafio é o da fluidez, o da celeridade do processo de administração de vacinas".

Determinante para este processo será o agendamento, assegura Marta Temido, bem como a capacidade de os centros de vacinação realizarem a sua missão.

O teste do passado fim de semana mostrou que as estruturas "parecem estar à altura dos desafios que enfrentamos", garante a ministra, salientando o "enorme esforço de adaptação" das várias instituições ligadas ao processo. "Mas não posso deixar de sublinhar que nenhuma destas estruturas teriam conseguido estes resultados sem a colaboração de outros ministérios — como o da Defesa Nacional, da Administração Interna, mas também o da Educação e da Modernização Administrativa — mas também as autarquias", destaca.

Problemas numa operação desta dimensão irão sempre acontecer

Questionado sobre a inutilização de cerca de 2.400 doses de vacinas esta quarta-feira em Famalicão, Gouveia e Melo admite que irá sempre haver problemas — "é virtualmente impossível, o que temos de fazer é evitar incidentes ao máximo e investigar os incidentes e corrigir as causas ou atribuir as consequências necessárias a quem teve o ato de negligência ou de dolo". "Apesar de tudo, é uma percentagem ínfima", sublinha.

Uma falha elétrica durante a madrugada de hoje no centro de vacinação de Famalicão provocou a inutilização de vacinas contra a covid-19, afirmou a autarquia. Contactado pela Lusa, o gabinete de comunicação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, confirmou a ocorrência de uma falha elétrica, não detetada, durante a madrugada de hoje no centro de vacinação, que terá provocado a inutilização de vacinas contra a covid-19.