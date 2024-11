Num comunicado conjunto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) explicaram que foi garantida a pausa humanitária para permitir a vacinação, embora a zona onde será efetuada seja consideravelmente mais pequena do que durante a primeira fase, em setembro, e esteja limitada à capital de Gaza.

A OMS e a Unicef lamentaram que cerca de 15.000 crianças com menos de 10 anos permaneçam em zonas inacessíveis devido à falta de segurança – como Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun – e não possam ser vacinadas e frisaram que pelo menos 90 por cento das crianças de uma comunidade têm de ser imunizadas para garantir a eficácia da campanha.

A terceira e última fase tinha como o objetivo inocular 119.000 crianças com uma segunda dose da vacina oral contra a poliomielite mas, devido a estes problemas de acesso, provavelmente o número não será atingido, alertaram.

Esse foi o motivo da suspensão da campanha, mas entretanto foi decidido optar pela vacinação, ainda que parcial, das crianças no norte de Gaza, evitando assim o risco de passar demasiado tempo entre a primeira e a segunda dose, o que teria um impacto negativo no programa de imunização.

No centro e no sul da Faixa de Gaza foram vacinadas mais de 450 mil crianças, ou seja, foi atingido 96% do objetivo, segundo a OMS e a Unicef.