A campanha de vacinação gratuita contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) arranca na segunda-feira nos Açores, tendo sido adquiridas 2.435 vacinas para imunizar bebés, revelou hoje a secretária regional da Saúde.

"É um processo que vamos iniciar no dia 21 dirigido aos bebés e achamos que vai ter um impacto muito significativo ao nível das infeções respiratórias no inverno", disse a secretária regional da Saúde e Segurança Social, em declarações aos jornalistas.

Mónica Seidi falava em Ponta Delgada, à margem do evento 'PaliAtivamente', o I Encontro de Utentes e Profissionais de Saúde de Cuidados Paliativos da Ilha de São Miguel.

A titular pela pasta da Saúde do Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) adiantou que foi realizado um estudo para aferir as quantidades de vacinas que deveriam ser adquiridas.

"Foram adquiridas 2.435 vacinas e algumas delas já estão nos Açores", acrescentou.

Mónica Seidi explicou ainda que a direção regional da Saúde, em articulação com a secretaria regional, começou em junho a desenvolver "todos os esforços para que, independente do que viesse a acontecer a nível nacional, a região pudesse adquirir vacinas direcionadas a esse vírus respiratório, seguindo o exemplo daquilo que aconteceu na Madeira, no ano passado".

"Foi com muito agrado que vimos que, também a nível nacional, a vacinação iria avançar. E, posso dar nota que a partir do dia 21 avançaremos na região" com a imunização contra a infeção pelo VSR, acrescentou.

A vacinação destina-se a bebés nascidos entre 01 de agosto de 2024 e 31 de março de 2025.

Segundo a circular normativa da direção regional da Saúde, a vacinação destina-se ainda a todas as crianças pré-termo com idade gestacional até 33 semanas + 6 dias, nascidas entre 01 de janeiro e 31 de julho de 2024 e a bebés com fatores de risco.

A imunização será sazonal, decorrendo entre 22 de outubro de 2024 e 31 de março de 2025, e estará disponível na maternidade, nos cuidados de saúde primários ou em meio hospitalar.

De acordo com as autoridades de saúde, o VSR é um vírus muito contagioso, que pode sobreviver várias horas nas mãos ou objetos, sendo muito comum a transmissão entre irmãos.

Transmite-se com a introdução do vírus através do nariz, olhos ou boca depois do contacto com secreções ou objetos que contêm os vírus, sendo que, geralmente, o período de incubação varia entre dois e oito dias.

Os sintomas mais frequentes são secreções nasais e oculares, tosse, pieira, febre, dificuldade em respirar, prostração e diminuição do apetite.