A esperança média de vida de um cão varia entre os 10 e os 13 anos, dependendo do porte, uma realidade que para muitas pessoas é curta demais.

Os americanos gastaram no ano passado cerca de 150,6 mil milhões de dólares com os seus cães, o que leva a que muitas startups estejam a atrair-se cada vez mais pelo tema da longevidade e da saúde animal.

A CEO da Loyal, Celine Halioua acredita acredita que sim: “Os cães e os seus donos compartilham fatores ambientais e, às vezes, até a mesma dieta. Isto significa que as doenças do envelhecimento podem ser semelhantes. Por isso, estudar o prolongamento da vida dos cães pode trazer insights para a longevidade humana”.

O medicamento atua na disfunção metabólica, um dos principais fatores do envelhecimento, reduzindo o risco e a gravidade de doenças relacionadas com a idade dos cães. O LOY-002 já cumpriu a exigência da FDA (a agência norte-americana da saúde) de “expectativa razoável de eficácia”, um passo importante rumo à aprovação.

