A informação foi avançada hoje à agência Lusa pelo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, acrescentando que "a plataforma já está a funcionar e em fase de testes".

"Estamos neste momento a carregar alguns conteúdos com alguma animação para que este roteiro não seja monótono, mas que seja um guia interativo. Posso adiantar que provavelmente até final do mês de outubro este roteiro turístico será apresentado", adiantou Alexandre Gaudêncio (PSD).

“Rabo de Peixe” é a segunda série de ficção portuguesa produzida para a Netflix e foi realizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira.

A série chegou em maio à Netflix e "atendendo ao sucesso que teve e ao impacto mediático, principalmente através da plataforma de ‘streaming’, a autarquia decidiu trabalhar num roteiro turístico para que o guia possa também ter impacto na economia local", justificou o autarca da Ribeira Grande.

Segundo Alexandre Gaudêncio, através de uma aplicação no telemóvel, o utilizador poderá percorrer os sítios onde foi rodada a série, "na sua maioria no concelho da Ribeira Grande".

"No nosso entender, e também devido ao fato de já se falar numa segunda temporada, julgamos que este roteiro será sempre um beneficio", sublinhou o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, acrescentando que os visitantes "vão ter a curiosidade" e irão visitar o concelho e os locais que estão identificados na rodagem da série.

A ideia é que "as pessoas possam percorrer a pé ou nas suas viaturas estes locais", detalhou à Lusa o autarca, explicando que serão referenciadas zonas de restauração e zonas de lazer onde foram filmados os episódios.

A história da série parte de um acontecimento verídico ocorrido em 2001, quando um veleiro naufragou com meia tonelada de cocaína a bordo, tendo grande parte da droga dado à costa próximo de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel.

A partir desses factos, foi construída uma ficção sobre quatro amigos que, na posse de vários quilos de droga, ambicionam mudar de vida, e sobre uma investigação policial em torno daquele naufrágio.

Os quatro amigos são interpretados por José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão, mas entram ainda outros nomes como Albano Jerónimo, Maria João Bastos, Afonso Pimentel, Pêpê Rapazote e Adriano Carvalho.

Além de Augusto Fraga estiveram ainda o montador Marcos Castiel e o diretor de fotografia André Szankowski.

“Rabo de Peixe” foi um dos dez projetos vencedores de um concurso de argumento promovido pela Netflix com o Instituto do Cinema e do Audiovisual. Em junho, a Netflix anunciou que a série portuguesa iria ter uma segunda temporada.

De acordo com a empresa, nas duas primeiras semanas de exibição, “Rabo de Peixe” esteve no ‘top’ global das dez séries mais vistas em línguas que não o inglês.