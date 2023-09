No momento de agendar a cirurgia, os utentes, ao informarem os serviços do seu e-mail, podem receber a Nota de Transferência ou o Vale Cirurgia via digital (NT/VC), tornando o processo de alteração de hospital, em caso de necessidade, mais fácil.

Quando o utente faculta e valida o seu contacto por e-mail, no momento da inscrição para cirurgia, esse e-mail fica disponível no sistema das listas cirúrgicas para "nos casos em que a instituição hospitalar não pode responder em tempo útil para realizar a cirurgia, a NT/VC e toda a documentação associada (a “Carta” que acompanha a NT/VC e o “Formulário de Recusa”), será enviada para esse contacto do utente", pode ler-se em comunicado.

A instituição hospitalar que inscreve o doente para cirurgia, deve manter a atualização dos contactos, incluindo o e-mail. Se não tiver e-mail registado no respetivo campo ou o seu diretório tiver erros, o SIGLIC coloca a NT/VC para expedição postal, com os respetivos anexos.

Posteriormente, numa segunda fase, a medida será alargada ao Portal SNS 24, ou seja, os documentos ficarão disponíveis na Área Pessoal do SNS24 e na APP do SNS dos utentes.

O que é o Vale Cirurgia?

Quando o hospital não consegue garantir a cirurgia dentro do período programado, o utente será transferido para outro hospital ou o Ministério da Saúde emite o Vale Cirurgia para que o utente recorra a outro hospital. Pode ser privado, desde que haja acordo com o SNS.