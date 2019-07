O evento é promovido pela Junta de Freguesia de Válega, que a descreve como "uma iniciativa original e muito divertida, que é única no país".

A corrida marca as comemorações da elevação de Válega a vila e, entre as 15:00 e as 18:00, contará com 10 camas movimentadas com recurso apenas à força física dos quatro membros de cada equipa, que, em caso de predominância masculina, será penalizada em 30 ou 60 segundos.

Augusto Pinho integra a organização do evento e explicou à Lusa que o incentivo deste ano a uma maior participação feminina cumpre dois objetivos: "estimular a participação das mulheres, porque há aquela ideia de que os homens têm mais força física", e assegurar um maior envolvimento da comunidade, "porque, trazendo pessoas novas para a corrida, a tradição poderá prolongar-se por mais tempo".

No caso de a equipa ser constituída unicamente por mulheres, contudo, "não será aplicada qualquer penalização".