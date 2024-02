Em comunicado, aquela autarquia do distrito de Viana do Castelo explica que assinou o Contrato Interadministrativo de Colaboração com a ULSAM – Unidade Local de Saúde do Alto Minho “no âmbito da colaboração para requalificação do centro de saúde de Valença”.

“A assinatura deste contrato permite à Câmara avançar com a candidatura ao PRR, com vista à concretização da intervenção no Centro de Saúde de Valença, que consiste na requalificação da estrutura existente, datada de 1991, e na construção de um novo edifício”, descreve o município.

O presidente da Câmara de Valença, José Manuel Carpinteira, refere, citado no comunicado, que “requalificar o centro de saúde é urgente, necessário e estratégico para dar uma resposta de serviços de saúde primários mais qualificados no nosso concelho”.

“Trata-se de um investimento muito desejado e muito importante para Valença", frisou.

Atualmente, o Centro de Saúde de Valença “dispõe de sete consultas hospitalares de especialidade, nomeadamente Endocrinologia, Pediatria, Oftalmologia, Psiquiatria, Psicologia, Hemoterapia e ainda Psicologia do CRI (quinzenalmente) para apoio aos toxicodependentes, que servem os utentes dos concelhos de Valença, Monção e Melgaço”, indica a Câmara. O corpo clínico é constituído por 10 médicos e 10 enfermeiros.