De acordo com o The Guardian, são registadas pelo menos cinco mortes num "incidente sério com armas de fogo" em Plymouth. Há também registo de feridos, segundo informação da polícia local. O número de mortos pode ainda aumentar, diz a imprensa britânica.

É ainda referido que o autor do tiroteio foi abatido e que o sucedido não está a ser tratado como um ataque terrorista.

Desde as 18h00 que a polícia está no local. Várias estradas foram fechadas e a polícia pediu à população que evite a área.