Os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo e Aguiar da Beira, na Guarda, e Tarouca, Lamego, Tabuaço, São João da Pesqueira e Sernancelhe, em Viseu, estão hoje com falhas no abastecimento de energia elétrica, em consequência do mau tempo.