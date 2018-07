No final de junho, depois de uma longa batalha judicial, o Governo federal autorizou a Defense Disributed a disponibilizar online os esquemas que permitem fabricar em casa uma arma através da impressão a três dimensões.

O bloqueio era uma tentativa ‘in extremis’ de impedir a divulgação, um dia antes do fim do prazo anunciado.

A organização visada pela tentativa de bloqueio é a Defense Distributed, empresa sediada no Texas, parece ter-se adiantado aos opositores, tendo o seu fundador, Cody Wilson, afirmado que já publicou a 27 de julho os esquemas para impressão na Internet.

O objeto é de plástico, mas funciona tal como uma arma normal. Não é construído industrialmente por um fabricante autorizado, não possui número de série, está fora do alcance dos detetores de metais e é potencialmente indetetável.

Na segunda-feira, uma dezena de procuradores de Estados norte-americanos liderados pelo Partido Democrata tentar impugnar judicialmente a publicação dos manuais de instruções.

“É simplesmente uma loucura dar aos criminosos os utensílios para imprimir em 3D armas indetetáveis e impossíveis de seguir apenas carregando num botão”, criticou Barbara Underwood, procuradora do Estado de Nova Iorque.

Cerca de 20 procuradores estaduais escreveram também ao Secretário de Justiça norte-americano, Jeff Sessions, e ao Secretário de Estado, Mike Pompeo, para denunciar o acordo entre a administração Trump e a Defense Distributed, que classificaram como “profundamente perigoso e que poderá ter um impacte sem precedentes na segurança pública”.

O país onde morrem anualmente 30 mil pessoas vítimas de armas de fogo está agora profundamente dividido sobre a questão da regulamentação das armas para uso pessoal, sobretudo devido aos recorrentes tiroteios, frequentemente perpetrados com armas compradas de forma legal.

Numa decisão abrupta, o Governo de Trump chegou em junho a acordo com a Defense Distributed para permitir a esse grupo texano voltar a distribuir as instruções de impressão de armas 3D via internet a partir de quarta-feira, 01 de agosto.

O acordo estipulou também que estes manuais de impressão estão aprovados “para sua publicação de qualquer forma” e que o Governo norte-americano pagará 40.000 dólares para cobrir os honorários legais de Cody Wilson.