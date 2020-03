“Até à data, foram cancelados 23 contratos de intercâmbio que se encontravam em vigor e no Curso Anual de Língua Portuguesa houve 81 desistências”, afirmou à agência Lusa fonte oficial da Universidade de Coimbra (UC), referindo que também regista 30 estudantes da instituição em mobilidade que decidiram regressar a Portugal.

Neste momento, estariam 941 estudantes em regime de mobilidade na Universidade de Coimbra e 171 desta instituição em universidades estrangeiras.

Questionada pela Lusa sobre se tem conhecimento de alunos que, mesmo não desistindo do intercâmbio ou do curso, possam estar a regressar aos seus países de origem, a Universidade de Coimbra afirmou que, face ao recurso crescente do ensino à distância, é provável que tal aconteça cada vez mais.

“Dezenas já decidiram regressar ao Brasil”, contou à Lusa o presidente da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros (APEB) em Coimbra, Rafael Firpo, notando que todas as semanas há mais relatos de alunos a optar por sair e aponta para o exemplo da sua casa, onde moram quatro pessoas, e três irão embora este fim de semana.

Rafael Firpo explica essa decisão seja para estarem junto das suas famílias neste momento, seja pela própria situação económica cada vez mais “preocupante”, a que se junta a desvalorização do real.