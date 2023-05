Pelo menos nove pessoas, incluindo três menores e seis adultos, foram hospitalizadas, avançou o canal CBS, notando que as autoridades detiveram cinco pessoas.

A polícia ainda não avançou com detalhes sobre o sucedido, mas uma câmara no local captou imagens de pessoas a correr em pânico. De acordo com a AP, pouco depois das sete da tarde um luta levou a que pelo menos alguns tiros fossem disparados.

A polícia de Hollywood pediu aos transeuntes para se manterem afastados do passeio de Broadwalk, uma vez que está a decorrer uma investigação.