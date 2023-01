Vários jornalistas de televisões que cobrem os atos golpistas também denunciaram o roubo dos seus equipamentos de trabalho e disseram ter sofrido ataques durante as violentas manifestações.

Entre eles, uma fotojornalista do site Metrópoles foi agredida a socos e pontapés por dez homens, que roubaram as câmaras, segundo outro jornalista desse meio de comunicação.

Um grupo de manifestantes obrigou um fotógrafo da agência espanhola de notícias EFE a apagar as imagens da sua máquina fotográfica, próximo do Palácio do Planalto, sede do Executivo.

Os radicais, que não reconhecem o resultado das eleições presidenciais de 30 de outubro, nas quais o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotou o ex-presidente Jair Bolsonaro, pedem uma intervenção militar para derrubar o novo Governo.

Durante a incursão, os ‘bolsonaristas’ causaram diversos estragos no interior das sedes dos três poderes. Muitos deles estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, desde o dia seguinte a segunda volta das eleições presidenciais.

