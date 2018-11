O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, mostrou-se hoje dececionado com a divulgação de informação "confidencial" em torno do processo de alienação de 49% da Azores Airlines, frisando que este "é um caso de polícia".

"A partir de agora isto é um caso de polícia. Será apresentada queixa porque julgo que configura crime aquilo que foi feito", disse Vasco Cordeiro aos jornalistas.

Em causa estão notícias da RTP/Açores, citando documentos privados da comissão de inquérito do parlamento açoriano ao setor empresarial público, indicando que não havia uma proposta formal apresentada pelos islandeses da Icelandair, única entidade qualificada para a segunda fase da alienação, mas sim o intuito de abrir um período de negociações com a SATA.

"O Governo [Regional] não escondeu nada, forneceu informação à comissão como era sua obrigação, explicou por que razão a informação que ali estava era sensível (...), havia um acordo de confidencialidade entre as duas empresas, e o facto é que oito dias depois isto está nos jornais", disse Vasco Cordeiro, falando após ter recebido no Palácio do Governo, em Ponta Delgada, uma delegação do PSD/Açores chefiada pelo novo líder, Alexandre Gaudêncio.

Em nota antes divulgada, o Governo dos Açores indicou que já "decidiu dar orientações ao conselho de administração do grupo SATA para anular o presente concurso público de privatização de 49% do capital social da Azores Airlines e preparar o lançamento de um novo concurso com o mesmo objetivo".